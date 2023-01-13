Как относятся израильтяне к судебной реформе: результаты соцопроса

Единственным пунктом, с которым не согласны большинство израильтян, является предложение об отмене Кнессетом решений Верховного суда простым большинством голосов депутатов.

Подавляющая часть населения поддерживает большинство судебных реформ, предложенных министром юстиции Яривом Левиным.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Direct Polls для Channel 14, информирует Jewish Press.

Отмечается, что единственным пунктом, с которым не согласны большинство израильтян, является предложение об отмене Кнессетом решений Верховного суда простым большинством голосов депутатов.

«Многие считают, что количество депутатов должно быть больше, чем 61, что автоматически представляет минимальное количество членов Кнессета в любой коалиции», — говорится в публикации.

Шестилетний срок полномочий председателя Верховного суда и его заместителей

За: 67%

Против: 22%

Затруднились ответить: 11%

Расширение Отборочной комиссии судей Верховного суда; предоставление избранным должностным лицам и представителям общественности большинства голосов в избирательной комиссии

За: 61%

Против: 35%

Затруднились ответить: 4%



Для отмены постановления Кнессета требуется согласие 80% всех судей Верховного суда

За: 59%

Против: 35%

Затруднились ответить: 6%

Исключение аргумента «необоснованная причина» для отмены решений правительства

За: 47%

Против: 43%

Затруднились ответить: 10%

Отмена Кнессетом решений Верховного суда большинством в 61 голос

За: 47%

Против: 48%

Затруднились ответить: 5%.

Как сообщал Курсор, 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

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