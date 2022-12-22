Бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля

Еще 110 руководителей бизнеса присоединились к апелляции, предупреждающей Нетаниягу о вреде для демократии

Высокопоставленные руководители израильских корпораций и управляющие фондами присоединились к призыву, инициированному на прошлой неделе, чтобы предупредить назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу о том, что желаемая политика его коалиции угрожает имиджу Израиля как стабильной демократии в мире.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Одна из подписавших, Элах Алкалай, председатель взаимных фондов IBI, который управляет активами на сумму около 10 млрл шекелей (2,9 млрд долларов), сказала, что главная проблема делового сектора заключается в том, что надвигающееся законодательство может изменить систему сдержек и противовесов в стране и привести к к политизации судебной системы Израиля и укреплению принципов демократии.

Новый коалиционный блок Нетаниягу планирует сократить судебную систему, внести изменения в квазиконституционные Основные законы и предоставить широкие полномочия в Иудее и Самарии ультраправым законодателям. Лидеру партии, выступающему против ЛГБТК, также были предоставлены полномочия над некоторыми образовательными программами.

«Основная проблема заключается в том, что, если судебная система политизирована, международное сообщество будет рассматривать нас как такие страны, как Венгрия, Польша или даже Турция, где политические потребности преобладают над экономическими и судебными соображениями, влияющими на прозрачность и предсказуемость, увеличивающими риск и стоимость. ведения бизнеса», — сказала Алкалай.

Письмо — обращение к Нетаниягу, инициированное Эрезом Шахаром, соучредителем тель-авивской венчурной компании Qumra Capital, и подписанное на прошлой неделе руководителями технологических компаний и серийными предпринимателями, появилось после того, как члены новой коалиции пообещали принять так называемую оговорку об отмене, а также дать правящей коалиции контроля над комиссией, которая выбирает судей.

Блок, состоящий из партии Нетаниягу «Ликуд», двух ультраортодоксальных фракций и трех ультраправых партий, проталкивает в Кнессет спорный закон, который включает пункт об отмене действия Высокого суда, который ограничит судебную власть, позволив Кнессету повторно издавать законы, которые были отклонены Высоким судом.

На прошлой неделе основатель Mellanox Technologies Эяль Вальдман заявил, что к нему уже обращались инвесторы за пределами Израиля с вопросами о предлагаемой судебной реформе в стране.

Алкалай сказала, что к ней не обращались иностранные инвесторы, но добавила, что ожидает, что это произойдет, «если судебная система будет скомпрометирована». Отвечая на вопрос о том, к чему стремится обращение высокопоставленных представителей делового сектора, Алкалай сказала: «Мы надеемся, что новое правительство пересмотрит предложенные изменения, осознав потенциальные последствия, которые они, возможно, не учли в полной мере».

Алкалай предупредила, что предлагаемые законодательные меры могут нанести ущерб экономике, правам женщин, сектору высоких технологий и широкой общественности.

«Мы надеемся, что общественный резонанс и новые и разнообразные точки зрения заставят хотя бы нескольких новых членов кабинета пересмотреть свою позицию», — сказала она.

Среди 110 подписавших петицию, подписанную на этой неделе, — Цви Степак, председатель инвестиционного дома Meitav и его гендиректор Илан Равив; Амит Машиах, гендиректор рекламной компании McCann Israel; Исраэль Маков, бывший гендиректор Teva, и другие.

Ранее Курсор писал, что Смотрич требует от Ликуда внести спорную судебную реформу в коалиционное соглашение. Согласно сообщениям, партия Нетаниягу не хочет четко детализировать планы.

СМИ: Приходящая оппозиция готова бороться с законодательным блицкригом Ликуда. Лидер «Ликуда» и его союзники планируют принять три ключевых законопроекта, которых требуют партнеры будущего премьер-министра, но приходящая оппозиция готовится помешать этому.

Курсор сообщал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия. Левин потребовал от лидера Ликуд неписаного обещания.

Кроме этого, новая коалиция намерена разделить должность генпрокурора на две отдельные должности: генерального прокурора и юрисконсульта правительства. Этот раскол запланирован еще уходящим министром юстиции Гидеоном Сааром, которому разрешила это генпрокурор Гали Бахарав-Миара.