Ярив Левин представил реформу судебной системы

В среду, 4 января, новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Об этом сообщает Kanal7.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Первым шагом, который глава Минюста предлагает реализовать, станет изменение состава комиссии по отбору судей.

«Судьи не будут избирать себя сами. Это сделают трое из каждого органа власти. Вместо представителей адвокатов – два представителя общественности, назначенные министром юстиции. Также будут введены публичные слушания по кандидатурам судей в Верховный суд», — рассказал Левин.

По его словам, второй шаг заключается в регулировании дисквалификации и заменяющей ее оговорок.

«Больше никакого обсуждения в суде Основных законов, никакой несанкционированной отмены законов, принятых Кнессетом. Вместо этого суд будет действовать в силу Основных законов, и не будет стоять над ними. Только Верховный суд в полном составе и с особым большинством голосов, получит право выносить решение. Эта мера будет принята большинством в 61 голос. Если закон будет принят единогласно, он не может быть «преодолен», — сказал министр юстиции.

Кроме того, он предлагает «больше не признавать недействительными полностью законные решения избранного правительства под предлогом «неправдоподобия» в глазах судьи. Вместо этого возвращается возможность принимать решения избранному правительству.

Еще одно анонсированное Яривом Левиным изменение коснется юридических консультантов.

«Нет больше подчинения правительства невыборному уровню. Юрисконсульты, как их называют, являются лишь советниками и не принимают решений», — уточнил Левин.

Как сообщал Курсор, бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Также Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.