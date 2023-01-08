Нетаниягу призвал министра Ликуда остановить работы по созданию инфраструктуры в Шаббат

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал министра транспорта Мири Регев («Ликуд») выполнить требования высокопоставленного депутата-харедима о том, что работы по инфраструктуре не должны проводиться в субботу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Утверждается, что Нетаниягу беседовал с Регев о просьбе Голдкнопфа, поручив министру транспорта «урегулировать» перенос графика. Согласно ожиданиям, представители министерства транспорта встретятся в воскресенье вечером, чтобы обсудить этот вопрос.

В то же время источники, близкие к Регев, утверждают, что она полна решимости «не изменить статус-кво, а электромонтажные работы в поездах будут завершены в соответствии с планом». Источники, цитируемые в отчете, утверждали, что работа, проведенная в прошлую субботу, не могла быть отложена, потому что она «касалась человеческой жизни» и была равносильна ситуации жизни или смерти.

Ранее мы рассказывали, что председатель партии «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф направил письма Регев, Нетаниягу и всем главам коалиционных партий, в котором было требование о прекращении работ на железной дороге по субботам. Он считал, что деятельность, которую ведет в Шаббат компания «Ракевет Исраэль» между развязками Роках и Галаха, нельзя определить как «жизненно важные».

По этому поводу высказался экс-министр министр финансов Авигдор Либерман, призвавший правительство не выполнять соответствующее требование. Он обвинил ультраортодоксов в том, что они диктуют всей общественности, «что правильно, а что нет», а также назвал прекращение работ на железной дороге в субботу «безумным шагом», который навредит экономике и многим семьям в нашей стране.

Также «Курсор» сообщал, как в министерстве экономики ответили на требование Гольдкнопфа запретить железнодорожные работы по субботам.