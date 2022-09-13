Как сэкономить на электроэнергии: новый метод расчетов

Возможность экономить до 10-20% на счетах за электричество реальна. Для этого нужно установить интеллектуальный счетчик и применить дифференцированный метод расчетов.

Изменения в стоимости электроэнергии для многих могут стать критичными. Счета, которые придут за август и сентябрь, могут вас очень огорчить. Но есть способ, как существенно сократить счет, не выключая кондиционер и не ограничивая работы электроприборов.

Об этом сообщает mako.

Фактически эта реформа начала действовать еще год назад, просто вы о ней просто не слышали, поскольку есть некоторая загвоздка.

Идея проста: нужно покупать электроэнергию не у электрической компании, а у компании-посредника. В отличие от производителя, такие компании предлагают разделить расходование электроэнергии по времени суток. Поэтому они предлагают скидки на использование в дневное и ночное время, от 10 до 20%.

Ронен Бар-Шалом, генеральный директор одной из посреднических компаний Paz Gaz пояснил схему работы: «Мы предлагаем несколько маршрутов, которые адаптированы к потребностям на личном уровне. Например, клиенту, который находится дома на выходные, я могу предложить тариф со скидкой, которая иногда может доходить до 10-20 процентов. Или предложить скидку на ночное использование электроэнергии».

Чтобы присоединиться к реформе, нужен умный счетчик электроэнергии. А согласно данным Управления по электроснабжению, только несколько из тысячи домохозяйств переключились на такие приборы учета.

Электрическая компания устанавливает их бесплатно, но медленными темпами. Если вы хотите сразу перейти на интеллектуальный счетчик, то это будет стоить вам 260 шекелей.

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