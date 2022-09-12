В Израиле снизился спрос на ипотеку: детальная статистика

В Банке Израиля утверждают, что в августе заметно «упал» спрос на ипотеку, а также эксперты прокомментировали темы покупки жилья и цен на недвижимость.

В последний месяц лета общую сумму ипотечных кредитов, которые выдали банки, оценили в размере 9,6 млрд шекелей. Это на 4,7% меньше, чем в июле, и на 18,7% меньше, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщает The Marker.

Помимо этого, зафиксировано снижение количества сделок по приобретению жилья с мая. Также в августе произошло сокращение спроса на жилье и кредиты, что обусловлено сезоном отпусков. Жители Израиля уезжали отдыхать в зарубежные страны и не занимались вопросом покупкой квартиры.

Согласно индексам цен от Центрального статистического бюро, в Израиле не зафиксировано снижение стоимости недвижимости. Наоборот, квартиры подорожали, что наблюдалось в мае и июне 2022 года.

Несмотря на то, что в стране повысились процентные ставки и снизился спрос на ипотеку, сумма выданных кредитных средств за период с января по август остается внушительной – за это время израильтяне взяли ипотечных кредитов на 88,7 млрд шекелей, что на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее мы рассказывали о росте суверенного фона благосостояния Израиля до 2 млрд шекелей.

Также «Курсор» сообщал об увеличении на 6% стоимости потребительской корзины за год. Что подорожало больше всего – узнайте в нашем материале.

Помимо этого, недавно бывший министр экономики и депутат Кнессета Эли Коэн заявил, что в Израиле необходимо заморозить цены на электроэнергию.