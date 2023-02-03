Какая лучшая работа в Израиле: сайт по трудоустройству провел опрос

У многих израильтян есть множество возможностей для выбора работы, однако они по-прежнему обращаются в одни и те же компании.

Опрос, проведенный сайтом Yad2, опубликовал Jpost.

Рекрутинговый сайт пытался выяснить, какие компании на местном рынке труда наиболее привлекательны и желанны для израильских соискателей. Оказалось, что лидируют технологические гиганты Microsoft и Google оказались в верхней части списка, а такие ранее популярные компании, как Facebook и Apple остались вне списка.

В опросе оценивалась востребованность вакансий по всей стране. У участников опроса выясняли, какие характеристики компании были бы наиболее важны для сотрудников. Участие в нем приняли 3 тысячи человек, из которых 58% мужчин и 42% женщин. Около 25% участников опроса оказались младше 29 лет, 30% — в возрасте 30-39 лет, 35% — в возрасте 40-55 лет, а 10% — старше 56 лет.

Список самых желанных рабочих мест, согласно мнению соискателей работы, следующий:

Microsoft,

Google,

Intel,

Amazon,

компания аэрокосмической обороны Elbit,

Nvidia.

Аналитики отметили: «Несмотря на кризис в сфере отрасли высоких технологий, желательными местами работы, как и в прошлом году, остаются IT-компании. Таким образом, эта отрасль по-прежнему находится на вершине. Международные технологические компании по-прежнему воспринимаются как лидеры рынка, а соискатели хотят быть в авангарде и получать высокие зарплаты, гибкие условия труда, гарантии занятости и профессионального роста».

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