Шекель резко вырос, несмотря на повышение ставки ФРС

Шекель укрепляется по отношению к доллару и евро.

На межбанковских торгах обменный курс шекеля снизился на 0,97% по отношению к доллару по 3,422 шекеля за доллар и на 0,15% по отношению к евро по 3,758 шекеля за евро.

Ранее Федеральная резервная система США объявила о повышении процентной ставки на 0,25%. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что есть признаки того, что инфляция сдерживается, но, хотя размер повышения ставок был умеренным, он не указал, когда это повышение прекратится.

Но повышение процентной ставки в США не является основным фактором, стимулирующим валютные торги в Тель-Авиве. Шекель сильно растет по отношению к доллару, отчасти из-за продолжающейся глобальной слабости американской валюты, а отчасти из-за сильного роста на Уолл-стрит в последние дни, который продолжился после объявления ФРС о повышении ставки, требующего от израильских инвестиционных институтов покупать шекелей для хеджирования своих зарубежных позиций.

Опасения, что запланированная израильским правительством судебная реформа может нанести ущерб шекелю, до сих пор не повлияли на торговлю на рынке Форекс.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Смотрич обсудили бюджет на 2023-2024 годы: итоги встречи. В правительстве планируют внедрять «ответственную и сдержанную» налогово-бюджетную политику для сохранения и стабилизации израильской экономики».

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Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.