В канцелярии премьер-министра прокомментировали скандал с послом во Франции

«Яэль Герман подала в отставку около месяца назад и не представляет государство Израиль», — заявили у Нетаниягу.

Во время визита во Францию Биньямин Нетаниягу отказался встретиться с израильским послом во Франции Яэль Герман, которая дважды обращалась за разрешением присутствовать на церемонии встречи премьер-министра в аэропорту Орли.

Об этом сообщает 7 канал.

В канцелярии премьер-министра заявили, что Герман подала в отставку около месяца назад, и в силу этого, «не представляет государство Израиль». Посол получила уведомление от канцелярии премьер-министра, что она не должна присутствовать на официальных мероприятиях во время визита Нетаниягу.

Сама же Герман указала в Twitter: «Я не завоевываю уважение к премьер-министру, у которого есть три обвинительных заключения, но завоевываю уважение к своей любимой стране». В связи с этим посол заявила, что сделала все возможное, чтобы визит прошел хорошо.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу отказался встретиться во Франции с израильским послом. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг вечером в Париже провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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