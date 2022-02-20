Минсельхоз Израиля пресек контрабанду 19 тонн овощей из ПА

Инспекторы Министерства сельского хозяйства Израиля предотвратили попытку контрабанды 19 тонн овощей из Палестинской автономии на контрольно-пропускном пункте Транс-Самария.

Об этом передают журналисты канала N12.

Инспекторы заблаговременно собрали оперативные данные и проследовали за грузовиком от места отправления из села Тубас близ Дженина около 130 км, пока, наконец, грузовик не остановили возле блокпоста.

Отметим, с начала года было изъято более 310 тонн запрещенных овощей.

Как ранее писал Курсор, Министерство обороны Израиля предотвратило попытку контрабанды более 10 000 патронов, а также пистолета террористическим группировкам в Газе в последние дни.

Согласно заявлению, боеприпасы были спрятаны в безобидной партии товаров для дома, предназначенных для сектора Газа. Контрабанда была перехвачена инспекторами службы безопасности, работающими в Управлении контрольно-пропускных пунктов на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Также Курсор передавал, что полиция вместе с сотрудниками Управления по контролю за недвижимостью ликвидировали незаконную свалку металлолома в Хайфе. Для этого пришлось провести настоящую спецоперацию, чтобы задержать преступников, которые организовали незаконный бизнес на государственной территории.

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