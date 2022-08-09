Какие израильские города чаще других были под угрозой ракетных ударов

Военная операция «Рассвет» против террористической группировки «Исламский джихад» продлилась три дня и за этот период по Израилю было выпущено более 1000 ракет. Благодаря алгоритму, который создал израильский ученый Йоав Тепер, было подсчитано, какие города и поселки чаще других слышали сигнал тревоги.

Об этом сообщает издание «Детали».

Согласно данным алгоритма, за 55 часов операции «Рассвет» Служба тыла чаще всего объявляла сигнал воздушной тревоги в Ашкелоне, Сдероте и поселках Ибим и Нир-Ам, которые находятся на границе с сектором Газа. Жители этих населенных пунктов слышали тревогу 44 раза.

В Нахаль-Оз сигнал воздушной тревоги звучал 40 раз, в Натив ха-Асара — 28, в Зикиме — 26 и Кармие — 23.

Сообщается, что еще в 16 населенных пунктах, которые находятся в основном на юге и рядом с Газой, сирена звучала от 10 до 21 раза.

«Курсор» писал ранее, что Армия обороны Израиля отчиталась об итогах операции «Рассвет». За три дня боевых действий было атаковано 170 целей «Исламского джихада», а 33 террористов ликвидировано.

Еще мы писали, что за три дня, сколько продлилась военная операция «Рассвет», из казны было потрачено примерно 500 миллионов шекелей. Стоимость одного дня боевых действия составляла где-то 150-160 миллионов шекелей.