ЦАХАЛ: итоги операции «Рассвет» в цифрах

Предоставлено наглядное изображение результатов операции против Исламского джихада в Газе. Цели достигнуты, цифры впечатляют. При этом Израиль не обещал освобождать пленных террористов.

Армия обороны Израиля отчиталась об итогах операции «Рассвет».

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ

Операция длилась 55 часов.

Атаковано 170 целей «Исламского джихада», 33 террориста ликвидированы.

Террористы запустили 1 100 ракет по мирным гражданам Израиля, только 900 из них достигли Израиля.

«Железный купол» сбил 96% выпущенных из Газы ракет.

200 ракет, запущенных арабскими террористами, упали в Газе, нанеся урон местным жителям.

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

«Курсор» ранее писал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада. Министр внутренней безопасности пояснил, что Израиль не пойдет на освобождение опасных террористов в рамках соглашения о прекращении огня.

Наш сайт сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о количестве погибших в Газе.

Также «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

Кроме того, редакция Курсора информировала, что в Израиле от ракетных ударов пострадали 16 человек.