Какие марки автомобилей лидируют на израильском рынке в 2023 году

Объем продаж автомобилей в нашей стране всего на 3 процента отстает от рекордного трафика 2021 года.

Согласно данным, представленным за сентябрь текущего года, на израильском рынке доля электрических и гибридных автомобилей превысила 35 процентов. Как и в прошлые годы, самыми популярными марками в нашей стране являются Hyundai, Kia и Toyota.

Об этом сообщает издание "Детали".

С начала года по сентябрь компания Hyundai поставила в Израиль 387 2878 автомобилей, что приблизительно на 5 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Но при этом бренду удалось сохранить свое лидерство в рейтинге. На втором месте оказалась Kia - 29 627 машин, а далее идет Toyota - 26 247 единиц транспорта.

А вот четвертую строчку занял китайский бренд BYD, о котором год назад в Израиле ничего не знали, что за первые девять текущего года компания поставила в нашу страну почти 14 тысяч машин и продолжает завоевывать рынок. На пятом месте оказалась Skoda, которой удалось сохранить за собой позицию самого популярного в Израиле европейского бренда (12 736 машин).

В целом, в нашей стране продаются автомобили более чем 60 брендов, но 60 процентов продаж приходятся на лидирующую семерку (+ Mazda и Chery), а 40 процентов продаж - на вышеперечисленную тройку лидеров.

"Курсор" писал ранее, что в Израиле продолжает расти количество краж частных автомобилей. Согласно данным, которые были представлены за третий квартал текущего года, число угонов транспортных средств выросло на 94 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Еще мы писали, что в Израиле, так же как в странах Евросоюза, продолжает в последнее время расти спрос на электромобили. Согласно данным, с начала 2023 года в нашей стране было продано 37 672 такие машины.