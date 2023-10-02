Стало известно, какие автомобили в Израиле угоняют чаще всего

Если раньше угонщики орудовали в основном в темное время суток, то теперь машины крадут и днем.

В Израиле продолжает расти количество краж частных автомобилей. Согласно данным, которые были представлены за третий квартал текущего года, число угонов транспортных средств выросло на 94 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом пишет издание "Детали".

И если раньше угонщики орудовали только в темное время, то сейчас машины стали пропадать и днем. Предполагается, что из-за нехватки запчастей злоумышленники будут продолжать кражи и количество угонов до конца года еще увеличится.

Согласно данным, 46 процентов угнанных автомобилей становят джипы, почти треть - 32 процента - легковые машины, а остальная часть - мотоциклы и грузовики. Сейчас главным заданием угонщика является украсть автомобиль и как можно скорее переправить его на территорию Палестинской автономии.

В компании "Итуран" отметили, что больше всего краж происходит в Гуш-Дане (за третий квартал 2023 года там угнали 43 процента авто), следом идет округ Шарон (24 процента) и третье место занял южный регион (12 процентов).

"Курсор" писал ранее, что израильтянам становится все дороже содержать автомобильный транспорт, поскольку расходы на него растут, в частности на страхование. Усиленный рост начался еще в 2021 году и продолжается по сей день. И сильнее всего выросла стоимость полисов на семейные машины (на 60 процентов).

Еще мы писали, что в Израиле, так же как в странах Евросоюза, продолжает в последнее время расти спрос на электромобили. Согласно данным, с начала 2023 года в нашей стране было продано 37 672 такие машины.

Напомним, что автомобильная марка Hyundai продолжает лидировать на израильском рынке. С начала текущего года в нашу страну было поставлено 36 459 машин этого бренда.