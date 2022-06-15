Лапид поблагодарил главу МИД Турции за помощь в предотвращении атак Ирана на израильтян

Министр иностранных дел Яир Лапид провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы поблагодарить его за усилия Анкары по защите израильских туристов от попыток Ирана нанести им вред.
В понедельник Лапид призвал израильтян в Турции немедленно покинуть страну, а граждан отменить планы поездок в эту страну на фоне сообщений о том, что иранский заговор с целью убийства израильтян в Стамбуле был сорван в последний момент, и что турецкие власти раскрыли сеть иранских агентов, нацеленных на израильтян.
Напряженность между Израилем и Ираном усилилась в последние недели после убийства иранского офицера в Тегеране в прошлом месяце, авиаударов по связанным с Ираном целям в Сирии, угрожающей риторики иранских лидеров и участившихся нарушений Ираном ядерных соглашений.
Напомним, что вчера в Турции заявили, что в стране безопасно. МИД сообщил об этом на следующий день после того, как Израиль призвал своих граждан покинуть страну из-за опасений иранских нападений.
Как ранее писал Курсор, Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.