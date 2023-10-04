Какой город Израиля лидирует по количеству штрафов за работу предприятий в шаббат

За шесть лет мэрия города выписала штрафы на общую сумму 1,2 млн шекелей.

В израильском институте демократии предоставили данные (с 2016 по 2021 год), согласно которым, Тель-Авив стал городом с самым большим количеством штрафов за работу предприятий по субботам.

Об этом сообщает издание "Детали".

Проверка инспекторов показала, что за шесть лет муниципалитет выписал 3179 штрафов, пополнив государственную казну на 1,2 миллиона шекелей. При чем, многие получали максимальный размер штрафа - 730 шекелей. А вот иерусалимский муниципалитет, напротив, в этом плане работает спустя рукава, там за шесть лет выписано всего 14 штрафов на общую сумму 5 тысяч шекелей.

На втором месте по количеству штрафов - Ашдод. Там выписано 1417 нарушений на общую сумму около полумиллиона шекелей. И, согласно данным, штрафы тут накладывали главным образом до 2018 года, а потом эта деятельность пошла на спад.

Отмечается, что в 11 крупных городах страны вообще не контролируется работа бизнесов по субботам. Речь идет о городах с высокими долями религиозного или ультраортодоксального населения, например в Кфар-Сабе, Модиине и Раанане.

"Курсор" писал ранее, что муниципалитет Тель-Авива ужесточает контроль за соблюдением правил движения на велосипедах и самокатах, и нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 1500 шекелей.

Еще мы писали, когда в метротрамвае начнут штрафовать безбилетников.

Напомним, что министерство охраны окружающей среди Израиля выписало крупный штраф нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему к концерну Bаzan Group.