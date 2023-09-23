Стало известно, когда в метротрамвае начнут штрафовать безбилетников

Около 10 процентов пассажиров не оплачивали проезд.

В августе текущего года в Тель-Авиве наконец заработала "Красная линия" метротрамвая, которой в течение месяца, согласно данным министерства транспорта, воспользовалось более 2 миллионов человек. Поезда курсировали без особых сбоев и ошибок.

Об этом сообщает издание ICE.

Самыми загруженными станциями скоростного трамвая оказались "Алленби" и "Йехудит" в Тель-Авиве, а также "Бен Гурион" в Бней-Браке. И большинство путешественников оплачивали поездки, но около 10 процентов пассажиров в первый месяц работы метротрамвая решили проехаться на транспорте бесплатно.

По оценкам министерства транспорта, после осенних праздников число пассажиров легкорельсового транспорта, как ожидается, возрастет, поэтому начнут свою деятельность инспектора, которые будут следить за оплатой проезда и выписывать штрафы "зайцам". До настоящего времени их только предупреждали об ответственности за подобные нарушения в будущем.

Отметим, что штраф за безбилетный проезд по красной линии метротрамвая установлен в размере 180 шекелей.

"Курсор" писал ранее, что 18 августа 2023 года в Гуш-Дане начала работать "Красная линия" метротрамвая. Начало новой эпохи подчеркнули отправившиеся в путь три состава, стартовавшие с платформ Петах-Тиквы и Бат-Яма.

Еще мы писали, что комиссия по национальным инфраструктурам одобрила масштабный проект по строительству метро в Гуш-Дане стоимостью 150 миллиардов шекелей.

Напомним, что в министерстве финансов Израиля сообщили, что тендер на строительство "Голубой линии" трамвая в Иерусалиме, который является одним из самых сложных проектов в стране, получила специализированная компания Jtrain.