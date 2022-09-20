Какую сумму суд США обязал Хизбаллу выплатить жертвам ракетных ударов в войне 2006 года с Израилем

Дело было возбуждено в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом, и в нем утверждалось, что «Хизбалла» нанесла истцам физические и эмоциональные травмы и повредила их имущество.

Американский суд обязал ливанскую террористическую группировку «Хизбалла» выплатить миллионы долларов в качестве компенсации за ущерб группе американцев, которые подали в суд, заявив, что они были ранены ракетами группировки во время Второй ливанской войны с Израилем в 2006 году.

Дело было возбуждено в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом, и в нем утверждалось, что «Хизбалла» нанесла истцам физические и эмоциональные травмы и повредила их имущество.

Судья приказал «Хизбалле» возместить истцам ущерб в размере 111 миллионов долларов.

Такие гражданские иски, возбужденные против террористических группировок, трудно обеспечить исполнением, но Ницана Даршан-Лейтнер, один из юристов, представляющих истцов, говорит, что это важная юридическая победа над поддерживаемой Ираном группировкой.

«Только взимая высокую плату с тех, кто занимается террористической деятельностью, мы можем предотвратить страдания и потери новых жертв их насилия», — говорится в заявлении израильской Даршан-Лейтнер.

В 2006 году Израиль и «Хизбалла» вели месячную войну. Израиль наносил удары по целям в Ливане, в то время как «Хизбалла» запускала тысячи ракет по городам и поселкам на севере Израиля. Хорошо вооруженная группа шиитских джихадистов по-прежнему представляет серьезную угрозу для Израиля.

В пятничном постановлении судья Стивен Л. Тишионе из федерального суда в Бруклине, штат Нью-Йорк, заявил, что истцы успешно установили, что действия «Хизбаллы» были нарушением Закона о борьбе с терроризмом, и привлекли группу к ответственности.

Представитель «Хизбаллы» от комментариев отказывается.

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