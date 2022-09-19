Планировали теракты: ШАБАК раскрыл ячейку ХАМАСа в Наблусе и Хевроне

По данным правоохранителей, террористы были завербованы представителем ХАМАСа из Газы для совершения обстрелов и взрывов.

ШАБАК в сотрудничестве с ЦАХАЛом и израильской полицией арестовали семерых террористов ХАМАС из района Хеврона и Наблуса.

Об этом сообщает inn.co.il.

Так, выяснилось, что активистов вербовал через социальные сети житель сектора Газа Яхья Амер Мухаммад Абу Сайфан, возрастом около 26 лет, военный боевик ХАМАС, который занимается вербовкой молодых людей. Активисты прошли обучение у Абу Сайфана по изготовлению зарядов взрывчатого вещества и инструкции по проведению терактов.

«В рамках расследования выяснилось, что активисты были завербованы Абу Сайфаном для проведения обстрелов и взрывов бомб, получили средства, на которые приобрели материалы и провели эксперименты со стрельбой и бомбами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у боевиков было изъято оружие, а также различные материалы и средства для изготовления взрывчатых веществ и оружия, которое они планировали использовать для совершения терактов.

«ШАБАК заявляет, что эти аресты и расследования еще раз свидетельствуют о непрекращающихся усилиях по руководству деятельностью боевиков ХАМАС из сектора Газа и из-за рубежа, целью которых является … повышение уровня насилия на местах», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, глава ШАБАКа Ронен Бар рассказал, что в этом году службе безопасности удалось предотвратить более 300 значительных террористических атак благодаря активизации операции израильских военных в Иудее и Самарии.

Также Бар сослался на резкое увеличение количества обстрелов военнослужащих и гражданских лиц в Иудее и Самарии – 130 в 2022 году по сравнению с 98 в 2021 году и 19 в 2020 году. По его словам, Израилю следовать активизировать свою деятельность в упомянутом регионе для предотвращения дальнейших атак.

Также Курсор информировал о том, что, по словам премьер-министра Яира Лапида, ШАБАК предотвратил в 2022 году сотни нападений, среди которых теракты смертников.