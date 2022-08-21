Кандидат на праймериз МЕРЕЦ обвиняется в нарушении этики

Radio 103FM обвинили за разрешение на ведение программы кандидатом на праймериз МЕРЕЦ, что является нарушением этики, поскольку в программе Ярив Оппенгеймер «может продвигать себя перед выборами».

Ярив Оппенгеймер с четверга ведет программу текущих событий на радио 103FM, несмотря на то, что он является кандидатом на праймериз от партии МЕРЕЦ.

Генеральный директор организации Bezalmo Шай Глик сегодня направил жалобу во Вторую администрацию, которая контролирует радио- и телевещание, с требованием запретить ему выступать в радиопрограмме в предвыборный период и потребовал штрафа Radio 103FM.

«Ярив Оппенгеймер является официальным кандидатом на праймериз МЕРЕЦ, которые проходят на этой неделе. В то же время он продолжает работать ведущим и диктором на Радио 103», — написал Глик.

Он написал, что это является «нарушением самых элементарных правил этики, поскольку в программе он может продвигать себя перед выборами».

«Требую немедленно отстранить его от ведения программы на радио. И я требую, чтобы радио было оштрафовано на крупную сумму денег, чтобы они понимали, что их поступки видны».

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