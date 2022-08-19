Новый опрос предсказывает очередной тупик после выборов в Израиле

Блок, возглавляемый «Ликудом», получил бы 59 мандатов в Кнессете, а блок, выступающий против Нетаниягу, — 55 мандатов.

Новый опрос, проведенный Panels Politics для Maariv, показал, что ни один из блоков не сможет легко сформировать коалицию.

Согласно опросу, блок во главе с «Еш Атид» получит 55 мандатов благодаря преодолению МЕРЕЦ избирательного барьера, а блок во главе с «Ликудом» получит 59 мандатов. В этом опросе партия «Руах Ционит» не смогла пройти избирательный барьер.

Согласно опросу, если бы выборы состоялись сегодня, то «Ликуд» получил бы 32 места в Кнессете, а «Еш Атид» — 25 мест. Партия «Национальное единство», созданная в результате слияния «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша», к которой присоединился бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот, станет третьей по величине в Кнессете с 12 местами.

Ожидается, что ШАС получат 8 мест, а «Яадут а-Тора» и партия «Оцма Иегудит» — по 7 мест каждая, партия «Религиозный сионизм» — 5 мест. До раскола ожидалось, что совместный список «Религиозный сионизм» и «Оцма-Йехудит» получит 10 мест в Кнессете.

Объединенный арабский список, который обычно не присоединяется ни к одной из сторон, получит 6 мест в Кнессете. Ожидается, что и «Исраэль Бейтейну» и Авода получат по 5 мест каждая. МЕРЕЦ и РААМ станут самыми маленькими партиями в Кнессете, каждая из которых получит всего по 4 места.

В опросе участвовали 737 членов Panel4All, представляющих все слои взрослого населения Израиля старше 18 лет, как евреев, так и арабов. Погрешность опроса составляет 4,2%.

Ранее Курсор писал, что у Бен-Гвира есть свободные места: кому он предложит членство в партии. После нескольких недель переговоров, Бен-Гвир объявил в понедельник о своем намерении отделиться от Бецалеля Смотрича и «Религиозного сионизма».

Курсор сообщал про выборы-2022: как повлияло возвращение Гади Айзенкота на раскладку сил. Активность в партиях не утихает, поскольку до решающего момента осталось 74 дня. На данный момент ни одному блоку не удалось добиться явного преимущества, а политический сдвиг на этой неделе привел к изменениям в расстановке мандатов.

Напомним, что один из депутатов Кнессета уйдет в отставку, чтобы возглавить новую партию.