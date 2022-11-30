Нетаниягу раскритиковал Трампа: что случилось

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал встречу Дональда Трампа с двумя известными антисемитами Канье Уэстом и Ником Фуэнтесом.

Об этом сообщает Arutz Shewa.

Встреча бывшего президента США состоялась в Мар-а-Лаго. По мнению лидера Ликуда, Трамп совершил «ошибку», которую, как он надеется, республиканец не повторит.

Отметим, что недавно Трамп обедал в своей резиденции с музыкантом Канье Уэстом, который в последнее время сделал ряд антисемитских высказывания, и Ником Фуэнтесом. Последний ‒ известный сторонник теории превосходства белой расы. Также он единожды «в шутку» отрицал Холокост и сравнил евреев, сожженных в газовых камерах, с «печеньем в духовке».

Трамп в своей соцсети заявил, что встретился с Уэстом и они «отлично поладили». Он утверждает. Что артист «не выражал никакого антисемитизма». По словам бывшего американского президента, встреча с Фуэнтосом и музыкантом была непреднамеренной.

«Почему бы мне не согласиться на встречу? Кроме того, я не знал Ника Фуэнтеса», – написал Трамп.

Это событие не понравилось не только Нетаниягу, но и многим американским политикам. Так, лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что в партии нет места антисемитизму.

По словам члены Палаты представителей и республиканца Джеймса Комера из Кентукки, Трампу нужно «лучше разбираться в том, с кем он обедает». Он добавил, что не согласился бы на эту встречу.

Помимо этого экс-президента раскритиковали в Белом доме, где заявили, что фанатизму, ненависти и антисемитизму нет места в США. Не обошлось без высказывания ранее занимавшего пост посла в Израиле Дэвида Фридмана. Он написал, что «даже светский визит такого антисемита, как Канье Уэст, и такой мрази, как Ник Фуэнтес, недопустим».

«Курсор» сообщал, что высокопоставленный член Ликуда резко высказался о Нетаниягу.