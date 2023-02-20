Канцелярия Нетаниягу подтвердила, что Израиль отказался заселять новые поселения в ближайшее время

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу подтвердила, что Израиль проинформировал США о том, что не станет заниматься заселением новых поселений, кроме 9 уже утвержденных, в период ближайших месяцев.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Одновременно с этим Израиль не взял обязательство касаемо сноса незаконных построек в зоне C.

Следует отметить, в ответ на кровавое нападение в районе Рамот в Иерусалиме кабминистров решил легализовать ряд форпостов в Иудее и Самарии. К ним относятся Абигейл, Асаэль, Шахарит, Гиват Арнон, Гиват Харель и Гиват а-Роа, Малахия а-Шалом, Мицпе-Йехуда, Бейт-Хугла и Сде-Боаз.

Также принято решение, что в скором времени созовут Высший совет при планировании при гражданской администрации для утверждения строительства новых жилых единиц в существующих поселениях в Иудее и Самарии.

Следует отметить, что эта просьба поступила от США. Госсекретарь Энтони Блинкен совершил усилия, чтобы обеспечить «паузу» в односторонних действиях Израиля и Палестинской администрации. Он осудил легализацию девяти городов и сказал, что это может «обострить напряженность» в регионе и поставить под угрозу решение о создании двух государств.

«Мы глубоко обеспокоены вчерашним решением Израиля выдвинуть, как сообщается, почти 10 000 единиц поселений и начать процесс задним числом легализовать девять аванпостов в Иудее и Самарии, которые ранее были незаконными в соответствии с израильским законодательством. Как и предыдущие администрации, демократическая и республиканская, мы решительно выступаем против таких односторонних мер, которые усугубляют напряженность и подрывают перспективы согласованного решения о создании двух государств», — заявил Блинкен.

Ранее министр по делам религии заявил, что Лапид пытается уничтожить Государство Израиль.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль призвал Евросоюз не вмешиваться в израильско-палестинский конфликт.