Лапид пытается уничтожить Государство Израиль — министр по делам религии

Спикер Кнессета Амир Охана также осудил поведение левых активистов, собравшихся перед домами депутатов и министров Кнессета.

Министр по делам религии Михаэль Малкиэли заявил, что коалиция должна проигнорировать, как он выразился, «фоновый шум», и продвигать закон о судебной реформе.

Об этом информирует Kanal7.

«Миллионы поддерживают правовую реформу. Прошли выборы и было сделано заявление общественности. Нам нужно игнорировать фоновый шум и продолжать реформу. Я доверяю министру юстиции Яриву Левину на 100 процентов», — сказал министр.

Он крайне резко выразился в адрес лидера оппозиции Яира Лапида и заявил, что тот работает над уничтожением Государства Израиль.

«Яир Лапид и другие говорят, что нужно выводить деньги из Израиля. Они не работают против судебной реформы. Они безответственны, они работают над свержением Государства Израиль», — считает Малкиэли.

Спикер Кнессета Амир Охана также осудил поведение левых активистов, собравшихся перед домами депутатов и министров Кнессета.

«Попытка помешать депутатам прийти в Кнессет и проголосовать является поднятием рук против демократии. Все члены Кнессета, которые хотят проголосовать, придут сегодня в Кнессет, и никто не будет препятствовать этой возможности. Я ожидаю, что израильская полиция будет не только немедленно устранять всякого нарушителя закона, поднявшего руку на демократию, но и преследовать его со всей строгостью», — отметил Охана.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.