«Капитуляция перед террором»: Либерман раскритиковал Нетаниягу после удара ЦАХАЛа по Газе

Либерман заявил, что Нетаниягу не хочет нападать на руководство ХАМАСа.

Председатель парламента «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман сказал Решет Бет, что премьер-министр Нетаниягу не согласился бы устранить лидеров ХАМАСа, если бы у него была возможность сделать это.

«Чтобы нанести вред терроризму, вы должны свергнуть высших командиров, и Нетаниягу не захочет убивать лидеров ХАМАСа», — сказал он.

Либерман добавил: «Соглашение с катарцами было первородным грехом, из-за которого я ушел с поста министра обороны. Это было капитуляцией перед террором».

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