Катар публично осудил Израиль: в чем причина

Министерство иностранных дел Катара выступило с решительным «осуждением и осуждением планов израильского правительства по расширению поселений» в связи с началом правления правого правительства Биньямина Нетаниягу.

В заявлении, опубликованном в Твиттере, Катар назвал «вопиющим посягательство на права братского палестинского народа» и подчеркнул, что Израиль продолжает политику по насильственному выселению палестинцев в Иерусалиме и других местах в пользу еврейских поселенцев.

Нетаниягу принес присягу в четверг, через несколько мгновений после того, как израильский Кнессет выразил вотум доверия его новому правительству. Из 120 депутатов парламента 63 проголосовали за новое правительство при 54 голосах против.

Его новое правительство считается самым крайне правым и религиозно консервативным правительством Израиля в истории, и многие фракции в израильском и палестинском секторе опасаются того, что будет дальше, поскольку радикальные партии теперь занимают руководящие должности.

Катар не имеет официальных связей с Израилем и неоднократно подтверждал свою позицию против нормализации отношений с государством.

«Каждая страна имеет право устанавливать отношения с теми странами, с которыми она хочет. Но что такое нормализация с Израилем? Серьезно, в Израиле все нормально? Нет!» — сказал в сентябре Амир Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани французскому Le Point в своем первом интервью для иностранной прессы с 2013 года.

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