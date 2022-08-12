Казахстан отменил визовый режим: израильтяне смогут посетить могилу отца Любавичского Ребе

Паломники смогут без помех приехать в Алматы, крупнейший город Казахстана, на годовщину памяти отца Любавичского Ребе, поскольку виза им не понадобится.

Казахстан готовится принять множество паломников к могиле отца Любавичского Ребе в следующую среду, 20-го Менахем-Ава.

Раввин Шнеурсауэн бесстрашно служил главным раввином нынешнего города Днепр на Украине, пока не был арестован, подвергнут пыткам, заключен в тюрьму и подвергнут репрессиям в 1939 году сталинским режимом. Он был похоронен в Казахстане в 1944 году в ссылке, куда был отправлен в наказание за распространение Торы.

Несмотря на коронавирусные ограничения, паломникам предоставили специальное и исключительное разрешение на въезд в страну. А недавно правительство Казахстана объявило, что израильтянам, прибывающим в страну, вообще не нужна виза. Таким образом, по предварительным оценкам, количество прибывающих будет самым высоким за всю историю, и не менее тысячи хасидов приедут на следующей неделе в дружелюбную страну.

Президент Касым-Жомарт Токаев отстаивал добавление могилы святого раввина в список национального наследия Казахстана.

Кроме того, Казахстан сообщил, что к памятной дате внутри Сиона была завершена масштабная реконструкция, была установлена ​​новая система кондиционирования и отопления, отремонтированы и уложены некоторые камни внешней стены, пострадавшие от экстремальных погодных изменений, а также заменены крыша и двери.

Стоимость проекта по реконструкции составила более 14 миллионов тенге (31 500 долларов США).

Ранее «Курсор» писал, что Лапид и Зеленский обсудят возможность паломничества в Умань.

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