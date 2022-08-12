Лапид и Зеленский обсудят возможность паломничества в Умань

Украинская сторона опасается провокаций со стороны рф, если в Умань прибудут паломники. Такая же ситуация была несколько дней назад, когда ортодоксальные евреи посетили могилу раби Нахмана на 9 Ава.

Яир Лапид и Владимир Зеленский решат судьбу паломничества в Умань.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

После того как на прошлой неделе российская ракета упала недалеко от Умани, украинские власти полны решимости запретить паломничество.

Посол Израиля в Киеве предупреждал МИД о таком запрете еще до Шавуота. Украинцы пытаются объяснить, что во время войны, когда запрещены массовые мероприятия, нельзя организовать традиционное паломничество. Кроме того, украинская сторона действительно опасается провокаций и обстрелов со стороны россии* во время пребывания еврейских паломников в Умани.

В том случае, если паломничество будет разрешено, то украинцы потребуют полной ответственности израильской стороны — вплоть до участия полиции Израиля в организации на месте.

24 августа, в День независимости Украины должен состоятся разговор между Яиром Лапидом и Владимиром Зеленским. Они должны обсудить вопрос паломничества в Умань, и принять совместное принципиальное решение, состоится оно или нет.

«Курсор» писал, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер поплатился за дружбу с путиным.

Наш сайт сообщал, что из-за войны, которую российская федерация начала против Украины, владимир путин является террористом №1 в мире, и он может повторить судьбу главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. США ликвидировали террориста недавно в собственном доме.

Напомним, обстрелы прекратились не для всех евреев: над Уманью сбили российскую ракету.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!