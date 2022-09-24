Опасности офисной работы: что может потребоваться из аптечки

Длительная работа за компьютером накладывает определенный отпечаток на склонность человека к тем или иным проблемам со здоровьем. Врачи порекомендовали, как поддержать свое состояние.

Офисная работа не относится к профессиям, несущим непосредственную опасность жизни, однако она все же наносит существенный вред здоровью.

Что должно быть под рукой у офисного работника и чем наполнить аптечку, сообщает greenpost.

Капли для глаз. От длительной работы за компьютером, глаза начинают печь, ощущается сухость и жжение, сильная усталость. Для таких случаев рекомендуется держать в офисной аптечке капли для глаз.

Лейкопластырь. Из-за постоянного контакта с листами бумагами, скрепками, канцелярскими кнопками на альцах могут появляться мелкие, но болезненные царапины и порезы, поэтому лучше, чтобы пластыри были под рукой.

Обезболивающие препараты. Умственное напряжение и сосредоточенность глаз на экране монитора часто провоцируют головные боли. Чтобы это не испортило настроение и не помешало работе, храните в своей аптечке обезболивающее.

Крем для рук. Сухость рук после мытья доставляет неудобства, поэтому заведите на работе увлажняющий крем.

Бальзам для губ. Может показаться, что это излишество, и в нем нет необходимости, однако на губах очень чувствительная кожа, гораздо нежнее, чем на руках. Сухой офисный воздух крайне негативно отражается на состоянии губ. Обычный бальзам поможет справиться с сухостью и предотвратить шелушение.

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