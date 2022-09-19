В Израиле самый высокий уровень занятости за четыре года

Центральное статистическое бюро опубликовало исследование за август этого года, согласно которому уровень занятости в Израиле вырос с 60,9% в июле до 61,6% в августе среди лиц, которым старше 15 лет.

Специалисты, учитывая сезонные колебания, утверждают, что уровень занятости вырос с 61,1% в июле до 61,5%. В эту цифру вошли 0,4% населения (около 16,8 тысяч людей), которые в течение всей недели исследования отсутствовали на работе, то есть считались технически занятыми, но при этом практически не имеют работу в настоящее время.

Об этом сообщает издание Globes.

Согласно статистике, произошел существенный рост уровня занятости, если сравнивать с периодом пандемии Covid-19, в разгар которой произошло падение доли занятых до 57,7%. Нынешний уровень занятости выше, чем в 2019 году, а в последний раз такие высокие показатели фиксировались в августе 2018 года. Тогда с учетом сезонных колебаний было занято 61,6% населения старше 15-летнего возраста, то есть всего на 0,1% больше.

Одновременно с этим увеличился уровень безработицы – с 3,7% в июле до 4,1% в августе. Безработицу определяют как нахождение в составе рабочей силы (то есть в активном поиске работы), но при этом фактически человек не занят работой. Это увеличение контрастирует с уровнем занятости, но все еще остается на том же уровне, который считается очень низким. По всей видимости, израильская экономика вернулась к полной занятости, что является впечатлительным результатом, учитывая относительно низкие показатели инфляции в стране, упавшей в августе до 4,6% в годовом исчислении.

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