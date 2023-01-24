Кфар-Саба присоединится к транспортной системе Тель-Авива

Кфар-Саба в эти выходные присоединится к транспортной системе Тель-Авива.

Об этом информирует портал Walla.

Отмечается, что Кфар-Саба станет восьмым муниципалитетом, который присоединится к проекту.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме началась проверка возможности прокладки метро. Об этом на конференции по недвижимости заявил генеральный директор государственного управления по планированию Рафи Эльмалиах.

По словам Эльмалиаха, исследование проводится в координации с Министерством транспорта и Министерством финансов. Если специально созданная группа специалистов признает план прокладки железной дороги под Иерусалимом возможным и целесообразным, новый вид общественного транспорта, согласно замыслу, органично дополнит активно строящуюся в настоящее время городскую систему трамвайных линий.

«С учетом темпа роста населения города, которое, как ожидается, очень скоро превысит один миллион человек, вопрос развития городской инфраструктуры с упором на общественный транспорт явно требует корректировки. Согласно прогнозам государственного управления по планированию, иерусалимский трамвай сможет полностью удовлетворять потребности города лишь до 2030 года, поэтому столица остро нуждается в дополнительном транспортном решении, таком, как метро», сказал чиновник.

Также Курсор писал о том, что израильтяне начали реже пользоваться общественным транспортом. Министерство транспорта обработало данные Центрального статистического бюро и опубликовало нерадостную картину, поскольку за несколько последних лет наблюдается тенденция к снижению пользования общественным транспортом.

В 2021 году у каждого девятого израильтянина (11,5 процента) уходило больше часа на то, чтобы добраться до работы. И за последние пять лет ситуация практически не изменилась: в 2017 году 11,7 процента граждан тратили по крайней мере час на поездку. У 28 процентов опрошенных такая поездка занимала от получаса до часа. Иными словами, 40 процентов тратили на дорогу до работы по крайней мере 30 минут.