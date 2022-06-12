Беннет: Наше правительство привело государство от паралича к росту

Яир Лапид тоже похвалил правительство, а затем предупредил повстанцев коалиции, чтобы они не свергали его. «Тот, кто действует сейчас безответственно, должен знать, что израильская общественность отомстит», — сказал Лапид.

На воскресном заседании кабинета министров Беннет отметил годовщину формирования своего правительства.

«Я думаю, что любой, кто честен с самим собой, признал бы, что это одно из лучших правительств, которые когда-либо были в государстве, но оно опирается на одну из самых жестких коалиций, которые Кнессет знал», — сказал Беннетт своим министрам.

«Это правительство, которое привело государство от паралича к росту, от слабости к сдерживанию и от хаоса к нормальной жизни, не может быть остановлено. Мы должны продолжать бороться за израильский народ», — сказал он.

Заместитель премьер-министра Яир Лапид похвалил правительство, а затем предупредил повстанцев коалиции, чтобы они не свергали его.

«Тот, кто действует сейчас безответственно, должен знать, что израильская общественность отомстит», — сказал Лапид.

Лидер лейбористов Мейрав Михаэли заявила, что ее партия абсолютно привержена дальнейшему существованию коалиции.

«Отсюда я призываю других членов коалиции — не поддавайтесь лжи и заблуждениям, не верните Нетаниягу и его солдат к власти», — сказала она.

«Курсор» ранее писал, что правительство намерено проголосовать за вступление Израиля в Фонд культуры ЕС.

Также редакция сообщала, что Лапид сделал жесткое заявление в адрес депутатов-бунтовщиков.