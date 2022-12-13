Нетаниягу сделал важное заявление в Кнессете

Лидер партии «Ликуд», назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал специальное заявление с трибуны Кнессета.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

В частности, он призвал представителей оппозиции «принять выбор граждан страны и прекратить запугивать и лгать».

«Я слышал, как уходящий премьер-министр сказал: «Только мы платим налоги, и только мы служим в армии». Я не думаю, что следует проводить сравнения, но, если Яир Лапид настаивает, я предлагаю ему сделать простой расчет: 32 мандата «Ликуда» представляют тех, кто служит в армии, 12 мандатов «Религиозный сионизм» и «Еврейская сила» – все служат в армии. Очень большое количество избирателей ШАС служит в армии, не говоря уже об ультраортодоксальной общине, часть которой в жизненно важных организациях и службах спасения. Это 50 мандатов, а вы имеете всего 46 мандатов. Попытка разделять и стравливать разные слои общества в корне недостойна», — заявил Нетаниягу.

Назначенный премьер-министр отдельно высказался по поводу сложившегося баланса между общинным укладом религиозных евреев и свободами нерелигиозного населения.

«Электричество есть и будет по субботам, есть и будут пляжи для всех. Мы сохраним статус-кво – каждый будет жить в соответствии со своей верой. Здесь … будет государство, которое будет заботиться обо всех без исключения гражданах Израиля. Нас избрали, чтобы мы вели страну по нашему пути, по пути национальных правых и по пути либеральных правых, и мы так и поступим», — добавил Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, партия «Ликуд» сообщила во вторник, 13 декабря, своим партнерам по коалиции, что «пункт о внуках» в Законе о возвращении не будет отменен.

Также Курсор информировал о том, что в партии Ликуд отказались внести в коалиционное соглашение требование «Яадут а-Торы» о строительстве аварийной дороги к больнице Маейни Хашуа.