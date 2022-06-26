Кнессет окончательно примет закон о самороспуске в понедельник

Законодатели намерены как можно быстрее принять в окончательном чтении закон о роспуске. В этом заинтересована как коалиция, так и оппозиция.

Следующая неделя внесет изменения в политическую ситуацию: ожидается, что в понедельник Кнессет примет закон о роспуске, а к середине неделе министр иностранных дел Яир Лапид станет премьер-министром.

Беннет и Лапид объявили о решении распустить Кнессет 24-го созыва на прошлой неделе всего после одного года пребывания у власти. Это произошло из-за неспособности удержать от распада свою разнородную коалицию. Ожидается, что осенью в Израиле пройдут пятые за последние четыре года выборы.

Кнессет в среду одобрил предварительный законопроект о самороспуске и, вероятно, официально будет распущен на этой неделе, когда закон пройдет через два комитета и три голосования о добровольном роспуске. До выборов осенью Лапид займет пост временного премьер-министра.

Ожидается, что Кнессет уже в понедельник завершит законодательный процесс для роспуска. Законодательная сессия в понедельник будет продолжаться до тех пор, пока закон не будет принят в окончательном чтении, поскольку и коалиция, и оппозиция намерены принять его без задержек и промедления.

В среду Кнессет провел первое голосование о добровольном роспуске, но мятежный депутат от Ямины Нир Орбах задержал процесс до понедельника, чтобы дать оппозиции шанс сформировать собственное правительство в нынешнем составе Кнессета и избежать выборов. Комитет Кнессета, который будет рассматривать закон о роспуске, возглавляет Орбах.

В нынешней обстановке практически невозможны создание альтернативной коалиции, поскольку против Нетаниягу выступает большинство депутатов Кнессета.

«Курсор» сообщал, что не в октябре: названа новая предполагаемая дата выборов в Кнессет.

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