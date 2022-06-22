Сегодня коалиция начинает процесс роспуска Кнессета

Первое голосование по роспуску правительства должно состояться сегодня. Ожидается, что процесс завершится на следующей неделе, а министр иностранных дел Яир Лапид станет исполняющим обязанности премьер-министра. Многие опросы предсказывают политический тупик в Израиле после выборов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В понедельник вечером Нафтали Беннетт и Яир Лапид удивили общественность, объявив о своем намерении добровольно распустить собственную коалицию, заявив, что они сделали это после того, как пришли к выводу, что удержать действующее правительство невозможно.

Опросы уже предсказывают политический тупик после выборов, когда ни одна партия не имеет большинства в Кнессете. В период с 2019 по 2021 год Израиль пережил серию изнурительных и безрезультатных выборов, в результате которых дисфункция правительства повлекла за собой значительные расходы для страны.

После прошлогодних выборов Беннетт и Лапид создали самую разнообразную коалицию Израиля, в которую вошли 62 депутата Кнессета от восьми партий. Впервые в истории страны в правительство вошла арабская партия РААМ.

Правительство Беннета добилось первых успехов, в том числе приняв первый за несколько лет бюджет Израиля, но оно потеряло поддержку большинства в апреле и с этого момента продолжило свое падение.

После того, как законодательный процесс по роспуску Кнессета будет запущен, правительство может быть распущено не раньше, чем в среду, хотя более вероятным сценарием будет понедельник на следующей неделе, поскольку закон должен пройти четыре голосования на пленуме и два рассмотрения комитетом.

Если все пойдет по плану, то после завершения роспуска Кнессета Лапид займет пост премьер-министра, а Беннет станет заместителем премьер-министра. Хотя Кнессет в значительной степени прекратит издавать законы, правительство останется у власти до тех пор, пока новое правительство не будет приведено к присяге после выборов. Лапид будет премьер-министром до выборов и до формирования следующего правительства Израиля.

Лапид и Беннет первоначально заявили, что планируют вынести законопроект о роспуске Кнессета на голосование на следующей неделе, но после попыток оппозиции внести свой собственный законопроект коалиция ускорила сроки его рассмотрения, добавив его в повестку дня в среду.

Оппозиция, возглавляемая бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу, приветствовала падение коалиции, но по сообщениям СМИ, правый и религиозный блоки экс-премьер-министра обеспокоены перспективой выборов.

Главы других партий политического блока Нетаниягу предпочитают создать альтернативную коалицию в существующем Кнессете, а не идти на выборы, поэтому оказывают давление на Нетаньяху, чтобы тот шел в этом направлении.

Оппозиция могла бы обойти коалицию с помощью сложного, но выполнимого маневра, создав новую альтернативную коалицию из существующего Кнессета с помощью членов коалиции-ренегатов, избежав необходимости в выборах. Но шансы на успех такого шага невелики, поскольку возглавляемая «Ликудом» оппозиция столкнулась с трудностями при сборе большинства из 61 депутата под руководством Нетаниягу.

В то же время опросы показали , что два соперничающих политических блока, вероятно, останутся в тупике после выборов, если не произойдет каких-либо серьезных изменений в политических альянсах. Опросы неизменно показывают, что партии, лояльные Нетаниягу, добиваются большего успеха в голосовании, но без четкого пути к большинству. Объединенный список арабского большинства, который не поддерживает ни одну из сторон, удерживает баланс сил.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.