Кнессет принял «Закон о гражданстве» в первом чтении

Поздно вечером в понедельник, 8 февраля, Кнессет принял на пленарном заседании Закон о гражданстве в первом чтении. Этот закон призван стать препятствием для воссоединения палестинских семей в Израиле.

Закон должен заменить временное положение о запрете на воссоединение палестинских семей на территории Израиля, которое касается также граждан Ирана, Ирака, Ливана и Сирии, желающих вступить в брак с израильтянами. Это положение появилось на исходе второй интифады с подачи тогдашнего главы МВД Эли Ишая (ШАС) и с тех пор ежегодно продлевалось кнессетом. В очередной раз положение должно было быть продлено кнессетом 6 июля 2021 года.

О этом сообщает новостное интернет-издание «Детали».

Новый закон в редакции Аелет Шакед был одобрен кабинетом министров, несмотря на противодействие ряда депутатов. В то же время, Аелет Шакед вынуждена была уступить требованию партии «Религиозный сионизм» и поддержать частное предложение депутата Симхи Ротмана об установлении квоты на выдачу видов на жительство и прозрачной процедуры учета выдачи таких разрешений.

После того, как, по требованию депутата Ахмада Тиби («Объединенный список») голосование по этому законопроекту было объявлено вотумом недоверия правительству, на пленарном заседании сложился необычный расклад. Депутаты от МЕРЕЦ и РААМ покинули зал со словами: «Мы против этого законопроекта, но мы поддерживаем это правительство».

В то же время депутаты от «Ликуда», ШАС и «Еврейства Торы» решили не участвовать в голосовании по совершенно противоположным соображениям: им не было причин не поддерживать законопроект Аелет Шакед, но они не хотели поддерживать правительство.

В результате за законопроект проголосовали 44 депутата, против – 5. Он принят в первом чтении. За предложение Смихи Ротмана (об этом сообщает сайт 12-го телеканала) голосовали 73 депутата, против были 32. «Здравый смысл и сионизм победили», — подвела итог Аелет Шакед.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что министры единогласно утвердили Гали Бахарав-Миара новым генеральным прокурором.

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