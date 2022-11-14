Коалиционные переговоры зашли в тупик — СМИ

Переговорные группы не смогли решить проблему запросов Смотрича ни на оборонный, ни на финансовый портфели.

Коалиционные переговоры между партией «Ликуд», возглавляемой премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и лидером «Религиозного сионизма» Бецалэлем Смотричем зашли в тупик из-за споров относительно назначений в министерствах.

Об этом говорится в материале The Times of Israel.

Отмечается, что заявленное требование Смотрича о том, чтобы он получил должность министра обороны, осложнило усилия по формированию правительства, которое «Ликуд» надеялся сформировать за считанные дни, а состав его зарождающейся правящей коалиции, по-видимому, уже определен.

Издание напоминает, что Нетаниягу официально получил мандат на формирование правительства в воскресенье, что дало ему несколько недель, чтобы сформировать правительство большинства, которое, как ожидается, будет состоять из партии «Ликуд», «Религиозного сионизма» и ультраортодоксальных партий «ШАС» и «Объединенный иудаизм Торы», которые вместе составляют 64 места в Кнессете.

«Переговорные группы не смогли решить проблему запросов Смотрича ни на оборонный, ни на финансовый портфели. … Споры привели к прекращению переговоров между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом», что также отложило переговоры с другими партиями», — говорится в материале.

Как пишет автор, «Ликуд» открыт для назначения Смотрича министром финансов, но глава ШАС Арье Дери потребовал, чтобы его партия получила этот пост.

«Нетаньяху не хочет передавать Министерство обороны крайне правому Смотричу, у которого мало опыта в сфере безопасности. Во многих сообщениях депутат Кнессета от «Ликуда» Йоав Галлант — бывший генерал-майор ЦАХАЛа — был назван главным претендентом на этот пост», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, партии «Ликуд» не удастся сформировать новое правительство на будущей неделе. Такое мнение на днях высказали источники в «Религиозном сионизме» и ультраортодоксальных партиях.

Ранее Курсор информировал о том, что депутаты партии Ганца рассказали, почему партия никого не рекомендует на пост премьер-министра.