Переговоры по формированию правительства затянутся — СМИ

По словам источников в «Религиозном сионизме» и ультраортодоксальных партиях, консультации не движутся, и «о сотрудничестве в поиске решений» речь пока не идет.

Партии «Ликуд» не удастся сформировать новое правительство на будущей неделе. Такое мнение высказывают источники в «Религиозном сионизме» и ультраортодоксальных партиях.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Отмечается, что переговоры не продвигаются к завершению, и «о сотрудничестве в поиске решений» речь пока не идет.

«В такой ситуации партия чувствует, что «Ликуд» теряет время, не проводя длительных встреч команд по решению вопросов, что приведет к ситуации детальных договоренностей из-за отсутствия веры в то, что переговоры состоятся», — сказали в «Религиозном сионизме».

Ультраортодоксальные партии также утверждают, что при таких темпах правительство не будет сформировано в среду, если не будут решены «фундаментальные вопросы» — в частности, объемы финансирования учебных заведений.

Как сообщал Курсор, депутат от «Ликуда» Ярив Левин заявил в среду, что его партия стремится быстро сформировать следующее правительство Израиля, поскольку президент Ицхак Герцог начал официальные консультации с политиками, прежде чем поручить лидеру «Ликуда» Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.

«Мы приложим усилия, чтобы как можно быстрее сформировать правительство», – сказал Левин, доверенное лицо Нетаниягу и главный переговорщик партии.

Ранее Курсор информировал о том, что депутаты партии Ганца рассказали, почему партия никого не рекомендует на пост премьер-министра.

Также «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир высказался о словах президента Израиля и заявил, что будет разъяснять позиции Оцма Иегудит во всем мире.

Помимо этого, Смотрич озвучил свои требования по Иудее и Самарии.