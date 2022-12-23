Коалиция договорилась об изменении Закона о возвращении — СМИ

Религиозные партии требовали внести в закон поправку, исключающую внуков евреев из числа граждан, имеющих право на репатриацию в Израиль.

В текст общего коалиционного соглашения, который станет официальной платформой будущего правительства, включен пункт о скорейшем внесении «поправки» в Закон о возвращении.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что религиозные партии требовали внести в закон поправку, исключающую внуков евреев из числа граждан, имеющих право на репатриацию в Израиль. В итоговом тексте коалиционного соглашения не говорится, какую именно «поправку» внесет правительство, однако закрепляется обязательство сделать это еще до принятия закона о бюджете на 2023-24 годы.

Как известно, Биньямин Нетаниягу изначально уговаривал партнеров не настаивать на включении в текст коалиционного соглашения всех реформ, которые он обещал им устно, — чтобы не провоцировать возмущения светской части общества и заграничных партнеров Израиля.

«Партнеры, однако, не доверяют Нетаниягу и добились письменного закрепления почти всех обязательств лидера коалиции. «Ликуду» удалось выторговать лишь смягчение самых скандальных пунктов и замены их расплывчатыми формулировками. Вместо «закона о внуках» в соглашение включена «поправка» неназванного содержания — но это не означает, что религиозные партии отказались от своих планов», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, после выборов в Кнессет одним из горячо обсуждаемых вопросов является Закон о возвращении, регулирующий репатриацию, который гарантирует гражданство любому, у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, или любому, кто обратился в иудаизм.

Это неравенство привело к тому, что примерно полмиллиона израильтян не являются евреями в соответствии с ортодоксальным еврейским законом, что является серьезным источником беспокойства для многих религиозных израильтян, выступающих против межконфессиональных браков.

Также Курсор информировал о том, что главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау заявил, что Кнессет должен изменить Закон о возвращении ради ограничения нееврейской иммиграции в Израиль.