Впервые в истории Израиля правительство будет состоять в основном из религиозных партий — СМИ

За исключением неожиданного поворота событий, впервые в истории Израиля правительство будет состоять в основном из религиозных партий. Ожидается, что это будет иметь серьезные последствия для вопросов религии и государства в Израиле, поскольку каждая из этих партий уже изложила планы как по отмене реформ, проведенных уходящим правительством, так и по введению новых для усиления православного контроля над религиозной жизнью в Израиле.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Несмотря на то, что эти религиозные партии представляют большинство в правительстве, они будут несколько ограничены либеральной и светской частями «Ликуда» Биньямина Нетаниягу, которая по-прежнему будет крупнейшей партией в коалиции.

Шломит Равицки Тур-Паз, директор Центра общего общества Израильского института демократии, отметила, что это новое положение для «Ликуда», поскольку партия в целом более традиционна в религиозных вопросах и уже давно состоит в коалициях с ультраортодоксальными партиями.

«Никогда еще не было правительства «Ликуд-харедим», у которого не было бы сдерживающей силы — партии «Исраэль Бейтену», «Кулану», «Кахоль-Лаван», Авода — всегда был кто-то, кто компенсировал ситуацию. Теперь его нет. Но в «Ликуде» люди разные, есть светские, а есть традиционные. Я не думаю, что они так быстро изменят статус-кво», — сказала она.

Одной из ключевых сил в смягчении религиозного принуждения в Израиле исторически была судебная система, которая отменяла законодательство и допускала более либеральные толкования существующих законов. Каждая партия предполагаемой формирующейся коалиции говорила о необходимости значительного ограничения судебных полномочий и недопущения судебного вмешательства.

Раввин Сет Фарбер, глава религиозной правозащитной группы «Итим», сказал, что это может оказать глубокое влияние на проблемы религии и государства в будущем, устранив один из способов, на который полагались израильтяне для защиты свободы вероисповедания.

«Одной из вещей, которая держала под контролем вопросы религии и государства, какими бы сложными они ни были, была власть судов. Но теперь есть потенциальные опасения, что власть судов будет уменьшена. Это вызывает беспокойство», — сказал он.

Тани Франк, директор Центра иудаизма и государственной политики в Институте Шалома Хартмана и давний активист по вопросам религии и государства, считает, что эти партии также, вероятно, будут в определенной степени сдерживать себя, опасаясь испытать свою удачу и столкнулись с негативной реакцией общественности.

«Они знают, что все, что они сделают, будет выглядеть — вполне оправданно — как еще один шаг к религиозному принуждению. И люди уже устали от этого», — говорит Франк.

Даже с большинством, которое имеют эти партии, принятие любого законодательного акта требует определенного количества политического капитала, и есть другие вопросы, на которые они предпочли бы потратить свой капитал во время коалиционных переговоров.

Для партий ультраортодоксов такие приоритеты будут включать в себя выделение большего количества денег мужчинам, обучающимся в религиозных учреждениях, отмену требований о приеме на работу для получения субсидий по уходу за детьми, отмену налогов на одноразовые столовые приборы и посуду и консервацию предложенной реформы, направленной на усиление конкуренции между «кошерными» операторы телефонной связи.

В дополнение к наиболее согласованным вопросам религии, которые все части этого предполагаемого правительства с готовностью продвинут или отменят, есть несколько гораздо более противоречивых вопросов, которые правительству будет трудно продвигать.

Одним из таких горячо обсуждаемых вопросов является израильский Закон о возвращении, регулирующий репатриацию, который гарантирует гражданство любому, у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, или любому, кто обратился в иудаизм. Это неравенство привело к тому, что примерно полмиллиона израильтян не являются евреями в соответствии с ортодоксальным еврейским законом, что является серьезным источником беспокойства для многих религиозных израильтян, выступающих против межконфессиональных браков.

Чтобы решить эту проблему, партия «Религиозный сионизм» в своей платформе призывает отменить положение о дедушках и бабушках, что резко сократит количество нееврейских репатриантов. Однако такой шаг означал бы масштабный сдвиг в иммиграционной политике Израиля, и против него яростно выступило бы население страны, выходцы из бывшего ссср, включая, вероятно, членов партии «Ликуд» советского происхождения. Франк сказал, что Смотрич вряд ли пойдет на такое, когда есть другие, более насущные вещи, которые он хотел бы решить.

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