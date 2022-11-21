Главный раввин просит изменить Закон о возвращении

Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау заявил, что Кнессет должен изменить Закон о возвращении ради ограничения нееврейской иммиграции в Израиль.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Лау сделал заявление 20 ноября, в воскресенье, на ежегодной Международной конференции эмиссаров Хабад-Любавич в Нью-Йорке. Он выступил против действующего закона, в соответствии с которым любой, чьи дедушка и бабушка еврей, имеет право на автоматическое получение израильского гражданства.

Согласно галахе, еврейскому закону, только новообращенные и те, у кого еврейская мать, являются евреями.

«В течение 10 лет я просил попытаться изменить эту ошибку третьего поколения в Законе о возвращении – исправить ее, чтобы Израиль был еврейским государством, государством евреев. В прошлом году я имел честь быть эмиссаром ребе (покойного лидера движения Хабад, раввина Менахема Менделя Шнеерсона) и продолжать идти по его великим стопам, гарантируя, что обращение будет осуществлено в соответствии с еврейским законом», – сказал он.

Ранее лидер американских евреев высказался относительно Закона о возвращении.

«Курсор» сообщал, что бизнес отреагировал на повышение Банком Израиля процентной ставки.

Помимо этого Нетаниягу на пленуме Кнессета заявил, что не приемлет «моральных проповедей».