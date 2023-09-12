Комиссар полиции Коби Шабтай отреагировал на резонансный инцидент с линчеванием мальчика в Петах-Тикве

Подростки сняли на видео жестокое избиение своего сверстника.

Комиссар полиции Коби Шабтай сегодня во вторник похвалил сотрудников полиции Петах-Тиквы за то, что они арестовали четырех подозреваемых в жестоком линчевании мальчика в городе.

Шабтай назвал инцидент «разнузданным и жестоким насилием».

Напомним, что вчера вечером в понедельник в социальных сетях распространили видео, на котором несколько подростков жестоко избивают другого ребенка. Полиция объявила, что начала расследование, и сегодня утром арестовала четырех подростков в возрасте 15-17 лет по подозрению в причастности к насильственному инциденту.

На распространенном тревожном видео видно, как мальчики бьют сверстника по лицу, кричат ​​ему, чтобы тот лег на пол.

Они били сверстника палками и повторяли: «Скажи, что ты шлюха», «Скажи, что ты шлюха».

Позже они спросили у жертвы чей-то адрес, и он сказал им, что не знает его. Даже когда мальчик попросил их остановиться и сказал: «Моя мама госпитализирована» — они не остановились.

В полиции уточнили, что никаких жалоб не поступало и дата происшествия неизвестна — так что не исключено, что, хотя видео было распространено вчера вечером, инцидент мог произойти давно.

Муниципалитет Петах-Тиквы вчера заявил: «В социальных сетях распространили видео, на котором задокументирован случай серьезного насилия между подростками. Муниципальные власти работают вместе с полицией Израиля, чтобы найти нападавших. Мы осуждаем любое использование насилия любого рода, и вместе с правоохранительными органами мы будем действовать против него сильной рукой. В то же время мы продолжим инвестировать в образовательные программы, в проект города без насилия, в добавление большего количества городских патрулей безопасности, в установке камер и во всем, что потребуется для искоренения этого плохого явления».

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