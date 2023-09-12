В одном из парков в Петах-Тикве подростки жестоко избили сверстника, появилось видео

Юноши использовали железные прутья и электрошокеры.

В одном из парков в Петах-Тикве группа подростков устроила линч над сверстником. Юноши избивали его руками и ногами, а другие снимали происходящее на мобильные телефоны.

Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Израильские трудовыебудни".

На кадрах видно, как пострадавший сначала сидит на лавочке, а сверстники окружили его со всех сторон и начали наносить удары, потом юноша, который в ответ не вел себя агрессивно, встал и попытался уйти, но его остановили, применяя к нему железные прутья и электрошокеры. Что стало причиной конфликта пока неизвестно.

Судя по всему, инцидент произошел вечером в понедельник, 11 сентября. Сотрудники полиции уже начали расследование, о задержании подозреваемых подростков пока не сообщалось.

"Курсор" писал ранее, что в воскресенье, 10 сентября, группа учеников в Бейт-Элиезере (Хадера) напала на сверстника и начала его избивать. Подростки не прекратили свою агрессию даже, когда у пострадавшего пошла кровь. Один из одноклассников снял инцидент на видео.

Еще мы писали, что израильтян потрясло видео жестокого избиения школьницы в Кирьят-Гате. Двух девятиклассниц компания девушек подстерегла возле учебного заведения и устроила разборки.

Напомним, что израильской школьнице, которую год бойкотировали одноклассники, выплатят денежную компенсацию. В результате постоянной травли со стороны сверстников у нее развился посттравматический синдром. Родители девочки рассказали, что каждый учебный день превращался для нее в настоящий кошмар, потому что ей пришлось переживать не только словесное, но и физическое насилие.