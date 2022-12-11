Коби Шабтая призывают уйти в отставку из-за назначения Бен-Гвира министром нацбезопасности

Офицеры, несогласные с реформами Бен-Гвира, считают, что Коби Шабтай должен подать в отставку, «чтобы спасти свою честь и достоинство полиции».

Офицеры полиции, действующие и находящиеся в отставке, призывают комиссара полиции Коби Шабтая уйти из полиции в связи с назначением министром национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и расширением его полномочий над полицейской системой.

Законопроект, который был внесен на фоне достигнутого соглашения Ликуда с «Оцма Иегудит», дает министру национальной безопасности контроль над израильской полицией. Фактически, он ставит комиссара в прямое подчинение министру и передает Бен-Гвиру ответственность за бюджет полиции.

По словам высокопоставленных офицеров полиции, недавние нападки Бен-Гвира на комиссара по поводу назначения офицеров на руководящие должности наносят ущерб его статусу и независимости и вынуждают его уйти в отставку, «чтобы спасти свою честь и достоинство полиции».

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир ответил на такие заявления, что не хочет, чтобы комиссар уходил со своего поста. «Мы будем работать в сотрудничестве, и у нас будут хорошие рабочие отношения», — заверил он.

Шабтай решительно выступает против законопроекта о реформировании управления полицией и изменении роли комиссара. На этой неделе Шабтай и Бен-Гвир проведут свою первую рабочую встречу, в ходе которой, как ожидается, Шабтай озвучит свое несогласие с предстоящими реформами.

Курсор ранее сообщал, как Бен-Гвир обрушился с критикой на уходящее правительство: «Министры-неудачники».

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