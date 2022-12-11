«Министры-неудачники»: Бен-Гвир обрушился с критикой на уходящее правительство

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир выступил с критикой уходящего правительства в интервью «Решет Бет».

«Все те, кто нападает на меня, — министры-неудачники. Я здесь для того, чтобы разобраться со всеми вопросами, которыми они пренебрегли», — сказал он и добавил: «Давайте посмотрим правде в глаза. Нынешнее состояние внутренней безопасности в стране ужасно, и его необходимо решить. Я иду изменить его».

Напомним, что глава партии «Оцма-Йехудит» Итамар Бен-Гвир, предполагаемый новый министр полиции, в субботу раскритиковал генерального прокурора за ее намерение выступить против законопроекта, который даст ему беспрецедентные полномочия над полицией в качестве министра национальной безопасности.

В телевизионном интервью в субботу вечером Бен-Гвир сказал, что он «глубоко разочарован» предполагаемым намерением Гали Бахарав-Миары не защищать такой законопроект, если и когда он будет оспорен в Верховном суде. В отдельном заявлении он добавил, что это «поднимает серьезные вопросы о ее профессиональной позиции».

«Трудно понять, как генеральный прокурор так быстро сформулировала позицию по законопроекту, представленному только в четверг», — сказал Бен Гвир.

В интервью 12 каналу Бен-Гвир посетовал, что генеральный прокурор не связалась с ним, чтобы обсудить ее опасения по поводу законопроекта, и обвинил ее в «сотрудничестве только с левыми», имея в виду нынешнее уходящее правительство, в которое входят партии всего политического спектра.

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