Начальник полиции посетит бат-мицву дочери Бен-Гвира

Согласно сообщению Kan News, суперинтендант полиции Коби Шабтай примет участие в церемонии бат-мицвы дочери члена Кнессета Итамара Бен-Гвира в Хевроне.

Ранее сообщалось, что лидер ультраправой израильской партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир попросил начальника израильской полиции Коби Шабтая отложить назначение офицеров на руководящие должности до тех пор, пока он не займет свой пост.

Ожидается, что Бен-Гвир, который должен стать ответственным за полицию в новом коалиционном правительстве Израиля, возглавит новое министерство национальной безопасности.

12 канал сообщил, что отношения между Бен-Гвиром и Шабтаем были напряженными, поскольку начальник полиции обвинил бескомпромиссного министра в том, что он стал причиной вспыхивания кровавых беспорядков в смешанных арабо-еврейских городах Израиля во время наступления Израиля на Газу в мае 2021-го.

Бен-Гвир сказал, что «ему будет трудно» работать с таким начальником полиции, когда он вступит в должность.

12 канал сообщил, что назначения в полицию были рутинными, и вмешательство министра на таком уровне было беспрецедентным, особенно для того, кто еще не вступил в должность.

Ранее Курсор писал, что в СМИ выяснили, какое требование выдвинула Яхадут ха-Тора в ходе переговоров с Нетаниягу.