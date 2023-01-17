Коэн в Давосе пообщался с главой МИД Швейцарии: главные заявления

По словам министра иностранных дел, Израиль оценит конструктивные действия Швейцарии» во время ее пребывания в Совете безопасности ООН.

Министр иностранных дел Эли Коэн во вторник, 17 января, встретился с министром иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассисом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Отмечается, что Коэн выразил на встрече свою признательность за хорошие отношения между Израилем и Швейцарией, а также отметил углубление связей в последние годы и значительный личный вклад в это министра иностранных дел Иньяцио Кассиса.

Он поздравил своего швейцарского коллегу с недавним вступлением Швейцарии в качестве временного члена Совета Безопасности ООН и отметил, что «очень важно, чтобы Совет Безопасности вел себя взвешенно и справедливо, особенно в контексте того, что происходит в на Ближнем Востоке и что Израиль оценит конструктивные действия Швейцарии во время ее пребывания в Совете».

Коэн подчеркнул, что «необходимо принять меры на политическом уровне против Ирана, который угрожает глобальной стабильности, и важно, чтобы это нашло отражение в активности Швейцарии на международных форумах, возглавляемых Советом безопасности».

Глава МИД также заявил, что две страны продолжат укреплять сотрудничество и продвигать совместные проекты по вопросам окружающей среды, устойчивого развития и климата в рамках «зеленой дипломатии», а также в таких областях, как финтех, киберспорт, медицина, климат и другие.

Как сообщал Курсор, министр иностранных дел Эли Коэн, в настоящее время присутствующий на ежегодной конференции Всемирного экономического форума в Давосе, сказал, что «бессмысленные заявления и подписи не помешают нам делать правильные решения для защиты наших граждан и обеспечения нашего будущего».

Еще мы писали, что израильская миссия проведет кибермероприятие в ООН.