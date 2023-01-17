Глава МИД Эли Коэн выступил с заявлением на экономическом форуме в Давосе

Комментируя последние скандалы в Организации Объединенных Наций вокруг резолюции ПА, министр иностранных дел Эли Коэн («Ликуд»), в настоящее время присутствующий на ежегодной конференции Всемирного экономического форума в Давосе, сказал, что «бессмысленные заявления и подписи не помешают нам делать правильные решения для защиты наших граждан и обеспечения нашего будущего».

Он добавил: «Интерес каждой отдельной страны в мире должен состоять в том, чтобы остановить подстрекательство Палестинской администрации. ПА поощряет терроризм и платит террористам, убивающим евреев. Государство Израиль в первую очередь привержено безопасности Израиля».

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Так, более 90 стран в понедельник выразили «глубокую обеспокоенность» карательными мерами Израиля против палестинского арабского народа, руководства и гражданского общества ПА после запроса ООН о вынесении консультативного заключения Международного Суда о законности израильской политики в Иудее и Самарии и Восточном Иерусалиме.

В заявлении, опубликованном Палестинской администрацией (ПА), говорится, что подписавшие стороны призвали отменить израильские санкции, заявив, что независимо от их позиции в отношении резолюции Генеральной Ассамблеи, «мы отвергаем карательные меры в ответ на запрос консультативного заключения Международного Суд».

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