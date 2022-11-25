Соглашение достигнуто: о чем договорились Ликуд и «Оцма Иегудит»

В ночь на пятницу правящая партия Ликуд смогла договориться с партией «Оцма Иегудит» во главе с Итамаром Бен-Гвиром о распределении постов в правительстве.

Бен-Гвир, согласно договоренностям, получит министерство внутренней безопасности (с широкими полномочиями). Кроме того, партия получит «зеленую полицию», «зеленый патруль», Управление по охране земель и Специальное Агентство по охране границ, а также сменит название на «министерство национальной безопасности».

Итамар Бен-Гвир возглавит ведомство и также станет членом Кабинета министров и членом различных межминистерских комиссий.

Партии также согласовали, что в интересах «укрепления управления на местах», общественного порядка, личной безопасности граждан государства Израиль и борьбы с преступными организациями будет создана «крупномасштабная» национальная гвардия, а система регуляризации резервов МАГАВ будет расширена до полноценного функционирования.

«Оцма Иегудит» дополнительно получает министерство по развитию Негева и Галилеи, тоже с расширенными полномочиями и сферой деятельности; название будет изменено на «министерство развития и национальной устойчивости Негева и Галилеи».

Бюджет нового офиса оговорен в размере двух миллиардов шекелей в год, которые предполагается использовать на развитие и расширение прав и возможностей жителей Галилеи, Негева и окрестностей, на увеличение «двигателей роста» в молодежных центрах, на заботу о пожилых людях и реализацию национальных проектов по укреплению израильского общества.

Партии «Оцма Иегудит» также достанется министерство по делам наследия, занимающееся всем наследием и древностями в Израиле, – включая объекты в Иудее и Самарии. Также она возглавит парламентскую комиссию по внутренней безопасности и назначит председателя в комиссии Фонда граждан Израиля и на пост заместителя министра в министерстве экономики.

Член переговорной группы от Ликуда Ярив Левин заявил: «Я приветствую подписание соглашения с партией «Оцма Иегудит», первое соглашение на пути к созданию стабильного правого правительства во главе с Биньямином Нетаниягу, которое будет править государством Израиль долгие годы».

Бен-Гвир также прокомментировал договоренность: «Этой ночью мы сделали важный шаг к созданию полностью правого правительства. Возвращение безопасности на улицы [городов] Негева и Галилеи, национальной устойчивости пожилых людей и молодежных центров, а также объектов наследия в Израиле, – теперь наша ответственность. Я счастлив, что соглашение о министерствах, которое получит «Оцма Иегудит», позволит нам реализовать наши предвыборные обещания: безопасность и укрепление Негева, Галилеи и периферии».

После этого Бен-Гвир призвал все фракции как можно быстрее сформировать правое правительство. «Лапид и Ганц не должны править государством Израиль больше ни одного дня», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что Левин заявил, что Смотрич хочет захватить половину правительства.

Также сообщалось, что Ликуд и союзники используют теракты в Иерусалиме для поднятия градуса коалиционных переговоров.