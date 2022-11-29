Кого Нетаниягу назначит на пост спикера Кнессета

На пост спикера Кнессета в Ликуде обсуждаются три кандидатуры. Вероятно, Нетаниягу озвучит преемника Мики Леви уже сегодня на заседании партии.

“Религиозный сионизм” согласился поддержать выбранную Нетаниягу кандидатуру на должность спикера. В связи с этим сегодня глава Ликуда Биньямин Нетаниягу озвучит, кого из своей партии он назначит на этот пост.

Об этом сообщает 7 канал.

В Ликуде рассматривают три кандидатуры на пост спикера Кнессета: это Амир Охана, Ярив Левин и Йоав Киш. Нетаниягу даже рассматривает возможность утверждения кандидатуры на заседании фракции Ликуда.

Все эти три представителя партии считаются ближайшими доверенными лицами Нетаниягу. Предположительно, назначение на пост временного спикера в дальнейшем с высокой вероятностью продолжится на постоянной основе.

Пока Ликуд не озвучил выбранную кандидатуру нынешнему спикеру Кнессета Мики Леви. После этого пройдет обсуждение и голосование за его замену. Сейчас сроки подгоняют Нетаниягу, поскольку осталось менее двух недель до окончания мандата на формирование правительства, который вручил ему президент Ицхак Герцог. Однако в случае необходимости мандат может быть продлен еще на 14 дней.

В СМИ уже публиковалась неофициальная информация от нынешнего спикера Кнессета Мики Леви, который намерен отсрочить свою замену. Леви заявил, что отложит голосование по утверждению нового спикера как минимум на неделю после получения такого запроса.

Ранее Курсор писал, что Ликуд и «Религиозный сионизм» согласовали кандидатуру на пост спикера Кнессета.